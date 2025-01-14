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10:24, 14 января 2025Силовые структуры

МВД России пресекло работу нелегальной платежной системы для мошенников Rapidpay

МВД задержало создателей теневой платежной системы для мошенников Rapidpay
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

МВД России задержало четверых создателей нелегальной платежной системы Rapidpay, которой пользовались криптовалютчики, букмекерские конторы, интернет-казино и кол-центы мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что фигуранты создали теневую платежную системы для обслуживания букмекерских контор, пунктов обмена криптовалюты, интернет-казино и кол-центров мошенников. Отмечается, что анонимность платежей обеспечивалась в том числе благодаря использованию банковских карт и электронных счетов, оформленных на подставных лиц.

По информации официального представителя МВД России, оперативники выявили более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тысячи реквизитов банковских карт, задействованных в криминальной схеме.

Ранее сообщалось, что под Липецком задержаны 12 человек, которые незаконно получили более 100 миллионов рублей через махинации.

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