МВД России пресекло работу нелегальной платежной системы для мошенников Rapidpay

МВД задержало создателей теневой платежной системы для мошенников Rapidpay

МВД России задержало четверых создателей нелегальной платежной системы Rapidpay, которой пользовались криптовалютчики, букмекерские конторы, интернет-казино и кол-центы мошенников. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что фигуранты создали теневую платежную системы для обслуживания букмекерских контор, пунктов обмена криптовалюты, интернет-казино и кол-центров мошенников. Отмечается, что анонимность платежей обеспечивалась в том числе благодаря использованию банковских карт и электронных счетов, оформленных на подставных лиц.

По информации официального представителя МВД России, оперативники выявили более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тысячи реквизитов банковских карт, задействованных в криминальной схеме.

Ранее сообщалось, что под Липецком задержаны 12 человек, которые незаконно получили более 100 миллионов рублей через махинации.