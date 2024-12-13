В российском регионе 12 человек незаконно получили сотни миллионов рублей через махинации

Под Липецком поймали 12 человек, незаконно получивших ₽100 млн через махинации

Под Липецком задержаны 12 человек, которые незаконно получили более 100 миллионов рублей через махинации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой лиц»), части 1 статьи 173.1 («Создание юридического лица через подставных лиц») и части 2 статьи 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

По данным следствия, фигуранты действовали в составе организованной преступной группы на территории Липецкой области. Каждый исполнял свою роль. Так, они подыскивали граждан, готовых за символическое вознаграждение передать свои персональные данные для регистрации юридических лиц, которые не собирались осуществлять предпринимательскую деятельность.

На подконтрольные фиктивные организации в различных банках открывались расчетные счета, с которых поступали деньги, под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары от клиентов. Затем средства обналичивались в кассах банков или через банкоматы. При этом в качестве дохода подозреваемые получали 13 процентов от суммы перевода. За все время деятельности преступной группы это составило более 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани задержали группу подпольных банкиров, обналичивших более 2,5 миллиарда рублей.

