На Украине прокомментировали историю о краже мобилизованным 27 тысяч евро у военкома

В Закарпатском ТЦК назвали ложью историю о краже 27 тысяч евро у военкома

История о краже мобилизованным украинцем-рецидивистом 27 тысяч евро (около 2,86 миллиона рублей) у военкома в Закарпатье является ложью. Об этом сообщил Закарпатский территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Официально заявляем, никакого подтверждения упомянутой информации нет, а сама публикация является сплошной ложью», — говорится в сообщении.

Ранее народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что бывший рецидивист, который был доставлен в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии, отмычкой вскрыл замок двери и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем сбежал через окно. По словам депутата, руководитель ТЦК заявил, что деньги были собраны для военнослужащих Вооруженных сил Украины.