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12:35, 14 января 2025Интернет и СМИ

На Западе указали на серьезную политическую ошибку Зеленского

InfoBrics: Отправка Залужного в Британию стала серьезной ошибкой Зеленского
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Heiko Becker / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало отправлять бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в Великобританию в качестве посла. На ошибку украинского лидера указал аналитик Лукас Лейроз в статье на западном портале InfoBrics.

По мнению автора материала, Зеленский создал Залужному условия для дипломатической карьеры, так как опасался, что экс-главком ВСУ может стать лидером оппозиции. Украинский президент рассчитывал, что карьера британского посла должна была уменьшить политические амбиции Залужного, однако он принял неверное решение, полагает Лейроз.

«Общаясь с британскими чиновниками напрямую, Залужный зарекомендовал себя как возможный кандидат на замену Зеленскому. В очередной раз украинский диктатор допустил серьезную политическую ошибку, неправильно оценив ситуацию вокруг себя», — написал аналитик.

Ранее стало известно, что Зеленский решил участвовать в следующих выборах президента Украины при одном условии. Он примет в них участие только в том случае, если Залужный не будет выдвигать свою кандидатуру.

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