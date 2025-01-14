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18:22, 14 января 2025Мир

Над оборонными объектами Германии снова заметили беспилотники

Spiegel: над военным складом на севере Германии зафиксировали беспилотники
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Над военным складом и промышленным объектом на севере Германии зафиксировали неизвестные беспилотники. Об этом сообщает немецкая газета Der Spiegel.

По данным издания, сотрудники химического предприятия в городе Марль федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия заметили несколько дронов и обратились в полицию. Беспилотники также заметили над складом боеприпасов в Дорстене.

13 декабря 2024 года агентство Reuters сообщило, что над американской авиабазой Рамштайн в Германии заметили неизвестные беспилотники.

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