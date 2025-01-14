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02:00, 14 января 2025Забота о себе

Объяснены причины снижения сексуального влечения зимой

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vadim Zakharishchev / Shutterstock / Fotodom  

Терапевт Бабак Ашрафи назвал причины снижения полового влечения зимой. Своими наблюдениями и рекомендациями он поделился с изданием The Sun.

Ашрафи объяснил, что при понижении температуры воздуха влагалище женщины и окружающая его область могут стать сухими, зудящими и раздраженными, что приведет к дискомфорту во время секса, объяснил он. Справиться с этим неприятным побочным эффектом, по словам врача, поможет использование смазки.

Кроме того, как отметил терапевт, праздничный сезон может быть утомительным, а стресс и беспокойство негативно влияют на либидо. Ашрафи предложил дать себе время, чтобы замедлиться и расслабиться, чтобы вернуть интерес к сексу.

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Сказывается на сексуальном влечении и короткий световой день зимой, продолжил врач. «Недостаток солнечного света и более короткие дни могут привести к плохому настроению и сезонному аффективному расстройству у некоторых людей, что также влияет на либидо. Меньше солнечного света — меньше серотонина, который является естественным стабилизатором настроения», — объяснил он.

Ашрафи подчеркнул, что дефицит света и витаминов ведет к усталости, а она — к отказу от секса. Чтобы поддерживать настроение и либидо, он рекомендовал получать как можно больше естественного солнечного света и приобрести специальный светильник.

Ранее сексолог Софи Роос предупредила мужчин об особенно вредных для пениса игрушках. По ее словам, опасными могут быть устройства, используемые для помещения в мочеиспускательный канал — трубки, по которой моча выводится из организма как у мужчин, так и у женщин.

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