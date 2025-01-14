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11:24, 14 января 2025Экономика

Обрушилась выдача одного вида кредитов

НБКИ: Выдача потребкредитов сократилась почти на 60 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Казаков/Коммерсантъ

В декабре 2024 года в России выдали 1,42 миллиона потребительских кредитов, это на 16,9 процента меньше, чем в ноябре того же года. Об этом «Ленте.ру» сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом за последние четыре месяца минувшего года выдача данного вида ссуд обрушилась на 57,5 процента. В августе было выдано 3,35 миллиона таких займов. Если же сравнивать данные за первый и последний месяцы 2024 года, то сокращение выдачи оценивается в 49,7 процента. В январе 2024 года речь шла о 2,83 миллиона полученных потребительских кредитов.

Больше всего таких займов в декабре 2024 года выдали в Москве (82,5 тысячи), Московской области (66,8 тысячи), Краснодарском крае (56,3 тысячи), а также в Свердловской (47,5 тысячи) и Ростовской (46,8 тысячи) областях.

Ранее выяснилось, что в большинстве случаев за потребкредитами обращаются в банк мужчины. Чаще всего (60 процентов) эти заемные средства тратят на проведение ремонта. Кроме того, 30 процентов расходуют заем на покупку автомобиля, а еще 10 процентов — на отдых и путешествия. На обучение и образование одолженные у банка деньги тратят меньше пяти процентов.

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