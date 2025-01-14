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15:07, 14 января 2025Россия

Один человек получил ранение при ударе ВСУ по российскому региону

Один человек пострадал при ударе ВСУ по Белгородской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Один человек пострадал при ударе ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Россиянина доставили в больницу, на момент госпитализации медики оценивали его состояние как тяжелое. У него выявлено ранение брюшной полости и конечностей.

Помимо этого, при ударе со стороны Украины было повреждено остекление в жилом доме и гараже. Информация о последствиях атаки уточняется.

За час до этого при другом ударе ВСУ пострадал еще один житель Белгородской области. Мужчина получил контузию и осколочные ранения. Его госпитализировали.

ЖЗЛ
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