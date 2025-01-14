Один человек получил ранение при ударе ВСУ по российскому региону

Один человек пострадал при ударе ВСУ по Белгородской области

Один человек пострадал при ударе ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Россиянина доставили в больницу, на момент госпитализации медики оценивали его состояние как тяжелое. У него выявлено ранение брюшной полости и конечностей.

Помимо этого, при ударе со стороны Украины было повреждено остекление в жилом доме и гараже. Информация о последствиях атаки уточняется.

За час до этого при другом ударе ВСУ пострадал еще один житель Белгородской области. Мужчина получил контузию и осколочные ранения. Его госпитализировали.