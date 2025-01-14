Один человек получил ранение при ударе ВСУ по российскому региону

Один человек пострадал при ударе ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Россиянина доставили в больницу, на момент госпитализации медики оценивали его состояние как тяжелое. У него выявлено ранение брюшной полости и конечностей.
Помимо этого, при ударе со стороны Украины было повреждено остекление в жилом доме и гараже. Информация о последствиях атаки уточняется.
За час до этого при другом ударе ВСУ пострадал еще один житель Белгородской области. Мужчина получил контузию и осколочные ранения. Его госпитализировали.