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14:06, 14 января 2025Россия

Россиянин получил контузию и осколочные ранения после атаки ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил об пострадавшем при атаке ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, мирный житель пострадал. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Украинский беспилотник атаковал село Байцуры Борисовского района, пояснил глава области.

«Мужчину с контузией и множественными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу», — написал чиновник.

В самом населенном пункте повреждения получили частный дом и «Газель». На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил Гладков.

В ночь на вторник, 14 января, ВСУ выпустили по территории России более 200 беспилотных летательных аппаратов и пять американских управляемых баллистических ракет класса «земля — земля» ATACMS. Под удар попали 12 российских регионов.

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