Россиянин получил контузию и осколочные ранения после атаки ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил об пострадавшем при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, мирный житель пострадал. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Украинский беспилотник атаковал село Байцуры Борисовского района, пояснил глава области.

«Мужчину с контузией и множественными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу», — написал чиновник.

В самом населенном пункте повреждения получили частный дом и «Газель». На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил Гладков.

В ночь на вторник, 14 января, ВСУ выпустили по территории России более 200 беспилотных летательных аппаратов и пять американских управляемых баллистических ракет класса «земля — земля» ATACMS. Под удар попали 12 российских регионов.