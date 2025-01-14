Россиянин получил контузию и осколочные ранения после атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область, мирный житель пострадал. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Украинский беспилотник атаковал село Байцуры Борисовского района, пояснил глава области.
«Мужчину с контузией и множественными осколочными ранениями попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения бригада СМП транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу», — написал чиновник.
В самом населенном пункте повреждения получили частный дом и «Газель». На место прибыли сотрудники оперативных служб, добавил Гладков.
В ночь на вторник, 14 января, ВСУ выпустили по территории России более 200 беспилотных летательных аппаратов и пять американских управляемых баллистических ракет класса «земля — земля» ATACMS. Под удар попали 12 российских регионов.