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19:16, 14 января 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о мобилизации с инвалидностью

Пленный боец ВСУ Шевелюк рассказал о мобилизации с язвой и беспалостью
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukraine's 24th Mechanised Brigade / AP

В Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут мобилизовать несмотря на серьезные нарушения здоровья и инвалидность. Об этом рассказал страдающий язвой и беспалостью пленный боец украинской армии Ярослав Шевелюк, передает «Пятый канал».

«Пограничники сказали — не годен, а в 24-й штурмовой бригаде сказали — сойдет», — рассказал пленный о процессе мобилизации.

Он добавил, что командование проявляет «скотское» отношение к людям, которые расплачиваются жизнью за некомпетентные приказы.

Ранее украинский пленный Руслан Задорожный рассказал о случаях дезертирства из ВСУ за границу за деньги. По словам бойца, его знакомый сбежал из страны за три тысячи долларов.

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