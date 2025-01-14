Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:41, 14 января 2025Ценности

Психолог высмеяла образ Ксении Собчак в новой фотосессии

Психолог Степанова высмеяла образ телеведущей Собчак из-за сетки на лице
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Психолог Вероника Степанова высмеяла необычный образ журналистки Ксении Собчак в новой фотосессии. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Степанова проанализировала съемку журналистки, в которой она предстала в темно-синем платье, полупрозрачной накидке, укороченном плаще, серых носках и выбеленных ботинках. При этом ее внешний вид дополнила надетая на лицо черная сетка.

«Новые стилисты Собчак долго ломали голову над тем, как сделать лицо Ксении красивым. Решение нашлось», — высказалась психолог.

В декабре прошлого года сообщалось, что Ксения Собчак в платке и бейсболке с нецензурной надписью пришла на день рождения подруги — светской львицы Виктории Шеляговой.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

      Европе предрекли ожесточенную борьбу за энергетические ресурсы из-за действий Украины

      Западный политик восхитился российскими аналогами McDonald's и KFC

      В Словакии захотели объявить вотум недоверия Фицо

      Костин ответил на вопрос о ключевой ставке в первой половине 2025 года

      Мушки в глазах назвали признаком опасных болезней

      Два человека стали жертвами взрыва в российском регионе

      ВСУ атаковали два города в Запорожской области

      Пластический хирург оценила внешность Ольги Бузовой

      Россия запросила срочные переговоры с Сербией из-за санкций США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше