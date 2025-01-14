Психолог высмеяла образ Ксении Собчак в новой фотосессии

Психолог Степанова высмеяла образ телеведущей Собчак из-за сетки на лице

Психолог Вероника Степанова высмеяла необычный образ журналистки Ксении Собчак в новой фотосессии. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Степанова проанализировала съемку журналистки, в которой она предстала в темно-синем платье, полупрозрачной накидке, укороченном плаще, серых носках и выбеленных ботинках. При этом ее внешний вид дополнила надетая на лицо черная сетка.

«Новые стилисты Собчак долго ломали голову над тем, как сделать лицо Ксении красивым. Решение нашлось», — высказалась психолог.

В декабре прошлого года сообщалось, что Ксения Собчак в платке и бейсболке с нецензурной надписью пришла на день рождения подруги — светской львицы Виктории Шеляговой.