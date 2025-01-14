Раскрыты последствия присоединения Гренландии к США

Экс-подполковник США: Присоединение Гренландии к США подорвет связь с Европой

Отставной подполковник американской армии и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен раскрыл РИА Новости, что инициатива избранного президента США Дональда Трампа о включении Гренландии в состав Штатов может стать серьезным ударом по отношениям Вашингтона с европейскими союзниками в случае ее силовой реализации.

«Если мы осуществим присоединение Гренландии силовым методом или путем экономического давления, это нанесет значительный ущерб отношениям между США и Европой», — заявил Расмуссен.

Как считает эксперт, более предпочтительным вариантом является обсуждение с Гренландией, Данией и Европой вопросов, которые затрагивают стратегические интересы США, например, вопросы национальной безопасности или доступ к залежам имеющихся на острове природных ресурсов.

Аналитик отметил, что Гренландия интересна для США по нескольким причинам. Так, этот регион мог бы обеспечить постоянное присутствие Америки в Арктике, что имеет большое значение для выполнения стратегических оборонительных и безопасностных задач.

Кроме того, Гренландия предоставляет доступ к транспортным путям и богатым природным ресурсам, включая редкие металлы, нефть и газ. Однако эксперт также подчеркнул, что в настоящее время добыча нефти и газа там запрещена из-за потенциального вреда для окружающей среды.

Ранее республиканцы в Конгрессе США подготовили законопроект, позволяющий избранному американскому президенту Дональду Трампу сразу после вступления в должность начать переговоры о покупке Гренландии. В законопроекте есть пункт, который позволит Трампу после вступления в должность начать «переговоры с Королевством Дания с целью приобретения Соединенными Штатами Гренландии».