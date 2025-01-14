Россиян предупредили об опасности ипотечного донорства

Юрист Русяев: Ипотечное донорство могут посчитать мошенничеством

Ипотечное донорство представляет опасность для созаемщика, так как такую схему могут посчитать мошенничеством. Об этом россиян предупредил юрист Илья Русяев, передает NEWS.ru.

Ипотечное донорство — это серый метод получения льготной ипотеки, при котором созаемщиком часто становится родственник или знакомый с детьми. Схема нарушает основы банковского договора, поэтому при ее раскрытии кредитная организация может обратиться в правоохранительные органы. Участникам сделки грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Русяев добавил, что созаемщик также рискует столкнуться с необходимостью самостоятельно гасить долг, невозможностью взять кредит и продажей недвижимости через торги, если на объекте будет долг.

«Договор ипотеки строго регулируется Федеральным законом №102-ФЗ "Об ипотеке", который требует прозрачности всех участников сделки. Попытка скрыть реального заемщика может привести к расторжению договора в одностороннем порядке и требованию досрочного погашения всей задолженности», — заключил юрист.

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