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13:45, 14 января 2025Экономика

Россиян предупредили об опасности ипотечного донорства

Юрист Русяев: Ипотечное донорство могут посчитать мошенничеством
Александра Качан (Редактор)

Фото: Anastasia Sorgina / URA.RU / Globallookpress.com

Ипотечное донорство представляет опасность для созаемщика, так как такую схему могут посчитать мошенничеством. Об этом россиян предупредил юрист Илья Русяев, передает NEWS.ru.

Ипотечное донорство — это серый метод получения льготной ипотеки, при котором созаемщиком часто становится родственник или знакомый с детьми. Схема нарушает основы банковского договора, поэтому при ее раскрытии кредитная организация может обратиться в правоохранительные органы. Участникам сделки грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Русяев добавил, что созаемщик также рискует столкнуться с необходимостью самостоятельно гасить долг, невозможностью взять кредит и продажей недвижимости через торги, если на объекте будет долг.

«Договор ипотеки строго регулируется Федеральным законом №102-ФЗ "Об ипотеке", который требует прозрачности всех участников сделки. Попытка скрыть реального заемщика может привести к расторжению договора в одностороннем порядке и требованию досрочного погашения всей задолженности», — заключил юрист.

Ранее россияне оценили выгоду ипотеки. Большинство заявили, что не видят смысла брать кредит на жилье в условии высоких процентных ставок.

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