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06:50, 14 января 2025Бывший СССР

Российские военные заняли часть позиций ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВС РФ заняли часть позиций ВСУ вблизи Калиново Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы России заняли часть украинских позиций в Харьковской области, об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, российские военные улучшили положение при продвижении вдоль западного берега реки Оскол. Эксперт уточнил, что ВСУ без боя оставили часть опорных пунктов вблизи Калиново из-за утраты боеспособности подразделений.

«Занятие новых рубежей позволило увеличить межпозиционное пространство и расширить зону контроля в данном районе», — добавил Марочко.

Он рассказал, что в настоящее время российские войска преследуют разрозненные отряды ВСУ и наносят огневое поражение по укреплениям северо-восточнее Кондрашовки в Харьковской области.

Ранее Марочко заявил, что ВС России за минувшую неделю контратак со стороны украинских войск отбили 35 попыток противника прорваться на территорию ЛНР.

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