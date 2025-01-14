Марочко: ВС РФ заняли часть позиций ВСУ вблизи Калиново Харьковской области

Вооруженные силы России заняли часть украинских позиций в Харьковской области, об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, российские военные улучшили положение при продвижении вдоль западного берега реки Оскол. Эксперт уточнил, что ВСУ без боя оставили часть опорных пунктов вблизи Калиново из-за утраты боеспособности подразделений.

«Занятие новых рубежей позволило увеличить межпозиционное пространство и расширить зону контроля в данном районе», — добавил Марочко.

Он рассказал, что в настоящее время российские войска преследуют разрозненные отряды ВСУ и наносят огневое поражение по укреплениям северо-восточнее Кондрашовки в Харьковской области.

Ранее Марочко заявил, что ВС России за минувшую неделю контратак со стороны украинских войск отбили 35 попыток противника прорваться на территорию ЛНР.

