Марочко: РФ отбила 35 попыток ВСУ прорваться в ЛНР, Киев потерял 8 тыс. бойцов

ВС России за минувшую неделю контратак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) отбили 35 попыток противника прорваться на территорию Луганской народной республики (ЛНР). В результате Киев потерял более восьми тысяч бойцов и наемников, рассказал в разговоре с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«С 4 по 10 января 2025 подразделениями группировки "Запад" пресечено 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции. Подразделениями Южной группировки войск сорвано 16 попыток противника восстановить тактическое положение», — уточнил данные специалист.

Марочко обратил внимание, что самый серьезный ущерб живой силе ВСУ был нанесен бойцами группировки войск «Запад». Всего за неделю российские военные разбили 33 танка противника, а также 96 орудий полевой артиллерии, 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 21 полевой склад с боеприпасами и свыше 340 различных боевых машин.

Ранее Марочко раскрыл, как бойцы ВСУ бежали, бросив раненых сослуживцев, после удара российских военных в районе Белогоровки. Они оставили на позициях боеприпасы и тяжелое вооружение.