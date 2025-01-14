Российский муниципальный депутат поджег помещение ЖСК и попался

В Москве задержан муниципальный депутат Купгуров за поджог помещения ЖСК

В Москве задержали муниципального депутата Алексея Кунгурова за поджог помещения жилищно-строительного кооператива (ЖСК) на юго-западе города. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на источник канала.

По данным телеканала, депутат распил с коллегой бутылку коньяка. После этого они поругались на почве финансового спора в сфере трудовых отношений. Затем фигурант достал из шкафа легковоспламеняющуюся жидкость, облил помещение и устроил поджог. Его коллеге пришлось покинуть здание через окно. Отмечается, что эвакуация не проводилась. Жильцы покидали свои жилые помещения самостоятельно. Пострадавших нет.

По информации «МК», правоохранители выяснили, что Кунгуров подготовил канистру с бензином заранее. Однако объяснить причину поджога он не смог. Он сказал, что купил бензин для личных нужд.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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