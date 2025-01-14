Российский подросток впал в кому после запуска фейерверка

В Башкирии подросток впал в кому после запуска фейерверка

В Башкирии подросток впал в кому после запуска фейерверка. Об этом пишет Mash Batash в своем Telegram-канале.

По данным канала, инцидент произошел во время празднования старого Нового года. Возле сельского клуба в Бижбулякском районе подростки запустили салют, и один из снарядов полетел в 17-летнего молодого человека.

Пострадавший потерял сознание и больше не приходил в себя. Его доставили в больницу, где диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Подросток находится в коме, его транспортируют в Уфу.

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