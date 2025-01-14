Российский школьник сломал ногу из-за домашнего задания

В Петербурге школьник сломал ногу после ссоры с мамой из-за домашнего задания

В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик сломал ногу после ссоры с мамой из-за домашнего задания. Об этом пишет 78.RU.

Со слов матери российского школьника, сын отказывался делать домашнее задание, полез драться с ней и ударился стопой об пол.

В больнице у ребенка диагностировали закрытый перелом основания кости стопы. После оказания медпомощи его отпустили домой. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Петербурге школьник отрезал себе палец на уроке труда. Он получил задание — распилить доску.