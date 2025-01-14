США запретят некоторые автомобили с российскими деталями

Bloomberg: США собрались запретить смарт-автомобили с российскими технологиями

Администрация действующего президента США Джо Байдена завершила разработку правила, которое фактически запрещает использование на американских дорогах новых персональных смарт-автомобилей с китайскими и российскими технологиями. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как заявили в Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, технологии из Китая и России «представляют собой неоправданный и неприемлемый риск для национальной безопасности США». Они обосновали это тем, что современные транспортные средства, оснащенные устройствами, подключающимися к интернету, сродни компьютерам и потенциально могут собирать конфиденциальные данные, в том числе о водителях или владельцах. Таким образом нарушается конфиденциальность потребителей, а некоторые иностранные злоумышленники получают возможность удаленно управлять автомобилями.

Как гласит новое правило, под запрет попадут импорт или продажа транспортных средств с определенными деталями или программным обеспечением, которые имеют «достаточную связь» с Китаем или Россией. Кроме того, производителям, имеющим связи с Россией или Китаем, собрались запретить продавать американские транспортные средства на территории США.

Ранее Япония отменила запрет на поставки в Россию так называемых «мягких» гибридных автомобилей. К таковым относятся машины, в которых используется электрический мотор, но они не могут двигаться исключительно на электричестве. Иными словами, данный мотор работает только в качестве помощника для бензинового двигателя.