Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:05, 14 января 2025Экономика

США запретят некоторые автомобили с российскими деталями

Bloomberg: США собрались запретить смарт-автомобили с российскими технологиями
Кирилл Луцюк

Фото: Stringer / Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена завершила разработку правила, которое фактически запрещает использование на американских дорогах новых персональных смарт-автомобилей с китайскими и российскими технологиями. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как заявили в Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, технологии из Китая и России «представляют собой неоправданный и неприемлемый риск для национальной безопасности США». Они обосновали это тем, что современные транспортные средства, оснащенные устройствами, подключающимися к интернету, сродни компьютерам и потенциально могут собирать конфиденциальные данные, в том числе о водителях или владельцах. Таким образом нарушается конфиденциальность потребителей, а некоторые иностранные злоумышленники получают возможность удаленно управлять автомобилями.

Как гласит новое правило, под запрет попадут импорт или продажа транспортных средств с определенными деталями или программным обеспечением, которые имеют «достаточную связь» с Китаем или Россией. Кроме того, производителям, имеющим связи с Россией или Китаем, собрались запретить продавать американские транспортные средства на территории США.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024

Ранее Япония отменила запрет на поставки в Россию так называемых «мягких» гибридных автомобилей. К таковым относятся машины, в которых используется электрический мотор, но они не могут двигаться исключительно на электричестве. Иными словами, данный мотор работает только в качестве помощника для бензинового двигателя.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Сотрудник ФСБ убит в здании Минобороны в центре Москвы. Что об этом известно?

      Европе предрекли ожесточенную борьбу за энергетические ресурсы из-за действий Украины

      Западный политик восхитился российскими аналогами McDonald's и KFC

      В Словакии захотели объявить вотум недоверия Фицо

      Костин ответил на вопрос о ключевой ставке в первой половине 2025 года

      Мушки в глазах назвали признаком опасных болезней

      Два человека стали жертвами взрыва в российском регионе

      ВСУ атаковали два города в Запорожской области

      Пластический хирург оценила внешность Ольги Бузовой

      Россия запросила срочные переговоры с Сербией из-за санкций США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше