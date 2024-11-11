Япония сняла запрет на продажу «гибридов» в Россию. Теперь их можно будет доставить легально

Япония сняла запрет на поставку гибридных автомобилей в Россию

Власти Японии уточнили санкционные формулировки и сняли запрет на поставки в Россию так называемых «мягких» гибридных автомобилей. Теперь их будет можно доставить в РФ легально.

Директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский при этом уточняет, что это даже не снятие запрета, а переформулирование ограничений, так как прямого ограничения на вывоз «мягких» гибридов не было. «Ввиду того, что японские брокеры и экспортеры боязливые, то решили не торговать тем, что с шильдиком "гибрид" или потенциально в документах называется гибрид. Сейчас из-за того, что продажи просели, уже японцы начали перечитывать, искать дополнительные ходы и лазейки. Разобрались и оказалось, что возить можно», — объяснил он.

Фото: Donal Husni / Globallookpress.com

По словам автоэксперта, данные об открытии экспорта «мягких» гибридов подтвердили и японские брокеры, занимающиеся переоформлением автомобилей для экспорта. Клатаевский указал, что это положительно повлияет на рынок, так как у россиян появится дополнительный выбор. «Но хотелось бы, конечно, больших послаблений. Потому что сейчас рынку это необходимо. Иначе Китай все-таки заберет еще больше, чем он уже забрал», — признал предприниматель.

Смягчение запрета позволит снизить цены на гибриды

Эксперт в области покупки подержанных авто из Японии Денис Малых посчитал, что официальное разрешение на ввоз «мягких» гибридов позволит немного (но незначительно) снизить цены на них, повысится также спрос.

При этом он уточнил, что востребованы они будут в основном на Дальнем Востоке и в Сибири, где распространены автомобили с правым рулем. На западе России интерес же к ним будет ограничен.

Он также допустил, что со временем санкции еще ослабят и будут разрешены и другие автомобили. «Россия играет важную роль как потребитель на мировом рынке. Японские компании сталкиваются с падением спроса на свои машины, и для них важно продолжать вести бизнес. Поэтому они начинают ослаблять ограничения, но не могут сразу снять все санкции, — объяснил Малых.

Под смягчение попали машины популярных марок

К числу «мягких гибридов» (mild hybrid) относят автомобили, которые используют электрический мотор, но не способны двигаться исключительно на электричестве. В отличие от полноценного гибрида (full hybrid) или плагин-гибрида (plug-in hybrid), который может ездить на электричестве на короткие расстояния, в «мягких» гибридах электрический мотор работает только в качестве помощника для бензинового двигателя.

Отмечается, что под смягчение попали не все модели, а только с определенным двигателем.

Фото: Cheng Min / Globallookpress.com

В числе машин, попавших под смягчение, больше всего от марки Suzuki — это модели Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon R. По три «гибрида» от Mitsubishi и Honda — это модели Delica D:2, Delica Mini и eK X, а также Fit, CR-Z и Insight.

Также можно будет купить Nissan Day-Z, Mazda Flair и Carol; Mercedes E Class и C Class; Audi A3 и Q3 F3.

В Госдуме объяснили послабление проблемами со сбытом машин

Снятие Японией запрета на поставки в Россию «мягких гибридных» автомобилей связано с проблемами сбыта продукции, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Китайский автопром захватывает мир, и места для всех остальных, в частности, для японцев, уже не остается. Они борются за Россию как за рынок сбыта. Здесь сохранение рабочих мест, сохранение прибыли своих компаний для них важнее, чем ненависть к России», — отреагировал он.