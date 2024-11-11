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12:22, 11 ноября 2024Экономика

В России отреагировали на ослабление санкций со стороны Японии

Делягин связал снятие Японией запрета на ввоз в РФ части авто с проблемой сбыта
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)
Михаил Делягин

Михаил Делягин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Снятие Японией запрета на поставки в Россию «мягких гибридных» автомобилей связано с проблемами сбыта продукции, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, это связано с проблемами сбыта продукции. Потому что китайский автопром захватывает мир, и места для всех остальных, в частности для японцев, уже не остается. Они борются за Россию как за рынок сбыта. Здесь сохранение рабочих мест, сохранение прибыли своих компаний для них важнее, чем ненависть к России», — отреагировал Делягин.

Ранее власти Японии сняли запрет на поставки в Россию так называемых мягких гибридных автомобилей. Об этом сообщает «Владивосток онлайн» со ссылкой на эксперта в области покупки подержанных машин из Японии Дениса Малых.

Речь идет о санкционном послаблении в отношении ряда подобных машин. Так, на аукционах можно купить и доставить в Россию, например, автомобили Honda Insight с двигателем объемом полтора литра, Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, а также Honda CR-Z и Nissan Dayz.

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