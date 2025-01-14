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05:59, 14 января 2025Путешествия

Тревел-блогерша описала квартиру в Швеции фразой «слишком скромно для России»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Samuel Bryngelsson / Unsplash

Российская путешественница побывала в квартире в Швеции и описала ее фразой «слишком скромно для России». Своей историей она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что снаружи дома из нескольких этажей могут выглядеть как советские, однако внутри ремонт и дизайн сильно отличаются от привычных россиянам. К примеру, в указанной квартире были белые стены и черные полы, а также контрастные элементы в виде искусственных цветов. Местные предпочитают в интерьере минимализм и даже могут обходиться без штор, заметила она.

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«Вот такой простенький, я бы даже сказала, очень скромный интерьер», — заключила она.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в обычном доме шведской семьи и описала его фразой «неужели люди так живут?» В частности, она была удивлена, что у шведов тоже есть огороды.

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