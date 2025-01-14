У россиянина внезапно загорелась нога во время ходьбы

Mash: 44-летний москвич едва не лишился ноги из-за стельки с подогревом

Россиянин едва не лишился ноги из-за стельки с подогревом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

44-летний москвич Андрей решил купить популярный зимний аксессуар — китайские электростельки с подогревом на аккумуляторах. Он сделал заказ на одном из маркетплейсов и сразу после покупки решил испробовать стельки в деле.

13 января он засунул стельки в обувь и вышел на улицу. Однако вскоре ботинок на одной ноге начал внезапно дымиться. Как оказалось, литиевая батарейка загорелась из-за замыкания во время ходьбы. Андрей успел сбросить обувь, но все равно получил сильный ожог.