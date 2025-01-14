Украина атаковала ракетами российский регион

Над Курской областью сбили две украинские ракеты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать ракетами Курскую область. Об этом сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

«Две украинские ракеты были уничтожены в приграничном районе Курской области», — говорится в публикации.

Из сообщения оперштаба следует, что снаряды противника были уничтожены с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне стало известно, что российским военнослужащим удалось выбить бойцов Вооруженных сил Украины из лесопосадок в Курской области. Уточняется, что среди ликвидированных оказались как бойцы украинской территориальной обороны, так и иностранные наемники.