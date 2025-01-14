Украина атаковала сразу два населенных пункта в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке украинских дронов на два села

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали сразу два населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Тишанка Волоконовского района FPV-дрон сдетонировал во дворе частного домовладения — в доме выбиты окна, повреждены фасад, крыльцо и забор», — написал чиновник.

Также атакам дронов подверглось село Графовка. Беспилотники сбрасывали там взрывные устройства, в связи с чем повреждения получили два жилых дома и коммерческий объект.

В ночь на вторник, 14 января, ВСУ выпустили по территории России более 200 беспилотных летательных аппаратов и пять американских управляемых баллистических ракет класса «земля — земля» ATACMS. Под удар попали 12 российских регионов.