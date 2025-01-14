В Днепропетровской области сообщили о повреждении предприятия

Глава днепропетровской ОВА сообщил о повреждении предприятия

Глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак сообщил о повреждении предприятия в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Поврежденное промышленное предприятие», — написал чиновник. По его словам, Никопольский район подвергся 15 ударам в течение дня.

Ранее стало известно о прозвучавших взрывах в Харькове. Как пишет издание «Общественное», взрыв произошел в населенном пункте Лесное Малоданиловской поселковой общины, что находится в северном пригороде Харькова.