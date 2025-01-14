В Греции предрекли угрозу энергобезопасности ЕС из-за отказа от поставок газа из России

В МО Греции заявили, что отказ ЕС от поставок газа РФ грозит энергобезопасности

Заместитель министра национальной обороны Греции Яннис Кефалояннис заявил, что отказ Европейского Союза (ЕС) от поставок российского природного газа в обмен на получение сжиженного природного газа (СПГ) из США создает угрозу для энергетической безопасности ЕС. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена временно заморозила решения об экспорте СПГ, что поставило под вопрос его доступность из США в ближайшем будущем. Однако возвращение Дональда Трампа в Белый дом изменит энергетическую политику США.

«Европейские аналитики полагают, что новая администрация США, скорее всего, будет использовать поставки СПГ в качестве инструмента давления на Европу», — отметил Кефалояннис.

Он полагает, что с приходом Трампа США будут стремиться расширить инфраструктуру СПГ в США и увеличить экспорт в ЕС, создавая больший риск зависимости. «Это поставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС, создав новую зависимость от единственного поставщика», — заключил он.

Ранее стало известно, что страны Европы закупают рекордное количество российского сжиженного природного газа. При этом, как сообщила газета Berliner Zeitung, президент России Владимир Путин намерен увеличить экспорт топлива в три раза к 2035 году.