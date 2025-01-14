Врач назвал провоцирующие пневмонию популярные лекарства

Врач Мясников рассказал, что омепразол и метотрексат провоцируют пневмонию

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал популярные лекарства, провоцирующие пневмонию. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор рассказал, что некоторые группы препаратов могут вызывать развитие пневмонии. В их числе Мясников назвал омепразол, который назначают при изжоге. Он отметил, что у людей, которые принимают это лекарство, пневмония возникает чаще, чем у тех, кто не делает этого.

По словам медика, недуг может возникнуть и из-за приема метотрексата. В список средств, провоцирующих пневмонию, Мясников также включил гормональные препараты. «Это все может вести к пневмонии неинфекционной природы», — заключил врач.

Ранее врач Александр Мясников и хирург Сергей Ерин заявили, что изжога, которая длится годами, может привести к тяжелым осложнениям. По их словам, она может быть признаком предракового состояния.