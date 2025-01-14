Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:02, 14 января 2025Интернет и СМИ

Врач назвал провоцирующие пневмонию популярные лекарства

Врач Мясников рассказал, что омепразол и метотрексат провоцируют пневмонию
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал популярные лекарства, провоцирующие пневмонию. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Доктор рассказал, что некоторые группы препаратов могут вызывать развитие пневмонии. В их числе Мясников назвал омепразол, который назначают при изжоге. Он отметил, что у людей, которые принимают это лекарство, пневмония возникает чаще, чем у тех, кто не делает этого.

По словам медика, недуг может возникнуть и из-за приема метотрексата. В список средств, провоцирующих пневмонию, Мясников также включил гормональные препараты. «Это все может вести к пневмонии неинфекционной природы», — заключил врач.

Ранее врач Александр Мясников и хирург Сергей Ерин заявили, что изжога, которая длится годами, может привести к тяжелым осложнениям. По их словам, она может быть признаком предракового состояния.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп отказался от обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. Что заставило его передумать?

      В США рассказали о растущем с каждым днем списке врагов Украины

      СК раскрыл число фигурантов в деле о теракте в «Крокусе»

      В Британии рассказали о катастрофическом решении Байдена по Украине

      Люди массово публикуют в соцсетях ролики, похожие на порно. Почему откровенные видео никого не смущают?

      Губерниев призвал переселить пожаловавшуюся на условия в Казани лыжницу в номер Вяльбе

      Диетолог назвала самые полезные виды рыб

      Названы страны с самой большой грудью у женщин

      Вероятность расширения Евросоюза в ближайшие годы оценили

      Захарова объяснила нежелание Запада расследовать подрыв «Северных потоков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше