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14:05, 14 января 2025Силовые структуры

Задержание переводившего деньги боевикам в Сирию мужчины попало на видео

ФСБ показала видео задержания мужчины, переводившего деньги боевикам в Сирию
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Задержание ФСБ в Подмосковье мужчины, переводившего деньги боевикам в Сирию, попало на видео. Кадры опубликовало РИА Новости.

На кадрах силовики подбегают на улице к подозреваемому и кладут его лицом в пол. В наручниках его отводят в служебное авто.

По данным агентства, задержанный — пособник международной террористической организации, действующей на территории Сирии. Он 1991 года рождения. Подозреваемый переводил деньги на счет боевиков для покупки вооружения, транспортных средств и амуниции. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

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