Данные о дешевом американском СПГ для Европы оказались недостоверными

Данные фон дер Ляйен о дешевом американском СПГ оказались недостоверными

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС мог бы заменить поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) американским из-за его дешевизны, оказалось недостоверным.

Чиновница выступила с таким предложением в ноябре прошлого года, объяснив, что американский СПГ для Европы дешевле и снижает цены на энергоносители. Фон дер Ляйен отметила, что после вступления в должность президента США Дональда Трампа ЕС намерен сотрудничать с США в торговле, искать общие интересы и вести переговоры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова главы ЕК фейком и чистой воды популизмом. «Особенно с учетом того, что Европа ищет спотовые объемы (краткосрочные), так как планирует значительно сокращать потребление газа в будущем. А краткосрочные карго стоят одинаково: цена на них отталкивается от рынка поставки, а не от рынка происхождения», — указала дипломат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем предупреждал, что попытки «выдавливания» России с энергетических рынков приведут к росту цен на газ для европейских потребителей. Он отметил, что это, конечно, выгодно для США, но для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ.

В Еврокомиссии позднее объяснили слова фон дер Ляйен и оправдались тем, что цена может пониматься по-разному. «Может выражаться в долларах и евро, а может иметь и политическое выражение», — сказал официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, продолжать опираться на российские энергетические поставки дорого «с политической, стратегической и геостратегической точек зрения».

О том, что Европа едва ли сможет заменить российский СПГ американским, а также о его крайне высокой стоимости говорят и эксперты. Аналитик финансовой группы «Финам» Сергей Кауфман, в частности, убежден, что в ближайшие полтора-два года на рынке не будет достаточных дополнительных объемов, чтобы заменить российский СПГ на европейском рынке. Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев, в свою очередь, говорит, что единственным направлением импорта СПГ для ЕС остаются Соединенные Штаты, которые «с удовольствием будут его продавать, но по гораздо более высоким ценам». Европа столкнулась с энергетическим дефицитом, указал он. Как пишет «Коммерсантъ», США могут покрыть все потребности Евросоюза в газе, но на это уйдут почти все свободные объемы СПГ, а оставшиеся будут настолько дорогими, что ,к примеру, развивающиеся страны Азии и Латинской Америки не смогут их оплачивать.

Сообщение о том, что американский СПГ обойдется Европе дешевле российского, не получило широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

