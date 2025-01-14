Зеленский обсудил с Макроном отправку западных войск на Украину

Зеленский обсудил с Макроном отправку войск западных государств на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном отправку на Украину войск западных государств. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов на Украине. Мы рассмотрели практические шаги по ее реализации, возможное расширение и вовлечение других стран в этот процесс», — написал украинский лидер.

Он добавил, что главы двух стран также договорились тесно сотрудничать с ключевыми союзниками по вопросам достижения мира и разработке эффективных гарантий безопасности.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США и союзники не могут позволить себе отказаться от поддержки Украины и должны продолжать помогать Киеву. По его словам, необходимо усилить поддержку Украины.