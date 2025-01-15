Генсек НАТО призвал членов альянса переключить мышление на военное время

Генсек НАТО Рютте призвал членов альянса переключить мышление на военное время

Для предотвращения войны странам-членам Североатлантического альянса необходимо переключить мышление на военное время. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«Это означает еще больше укреплять нашу оборону через увеличение расходов на оборону и оборонное производство», — сказал глава военного блока.

Ранее Рютте заявил, что страны Европейского союза (ЕС) будут через пять лет учить русский язык, если они не повысят траты на оборону выше нынешней планки в два процента от ВВП. При этом Рютте добавил, что избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, был «много раз прав», когда требовал повышение расходов на оборону в рамках Североатлантического альянса.