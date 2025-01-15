Глава региона России сообщил о подавленном средствами РБЭ беспилотнике

Воронежский губернатор Гусев: Средства РЭБ подавили дрон в небе над регионом

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram.

Летательный аппарат был выявлен средствами противовоздушной обороны, после чего по нему отработала РЭБ, пояснил губернатор.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 15 января Вооруженные силы Украины попытались атаковать два российских региона – Белгородскую и Тамбовскую области, над которыми было сбито три беспилотника. Интенсивность налетов дронов резко снизилась после ночи на 14 января, когда украинские войска выпустили по России около 200 беспилотников.