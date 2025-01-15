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09:06, 15 января 2025Россия

Глава региона России сообщил о подавленном средствами РБЭ беспилотнике

Воронежский губернатор Гусев: Средства РЭБ подавили дрон в небе над регионом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram.

Летательный аппарат был выявлен средствами противовоздушной обороны, после чего по нему отработала РЭБ, пояснил губернатор.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 15 января Вооруженные силы Украины попытались атаковать два российских региона – Белгородскую и Тамбовскую области, над которыми было сбито три беспилотника. Интенсивность налетов дронов резко снизилась после ночи на 14 января, когда украинские войска выпустили по России около 200 беспилотников.

ЖЗЛ
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