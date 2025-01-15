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16:25, 15 января 2025Силовые структуры

Избивающая сковородкой россиянина продавщица магазина попала на видео

В Кузбассе продавщица магазина избила сковородкой пытавшегося украсть продукты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Топках Кемеровской области — Кузбассе сотрудники полиции проводят проверку по факту конфликта у магазина, чья продавщица избила сковородкой пожилого мужчину, пытавшегося украсть продукты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД и предоставили видео инцидента.

На кадрах видна женщина, бьющая сковородкой мужчину. Она в полиции принесла извинения за то, что «переборщила».

Сотрудники полиции выяснили, что 14 января в магазине на улице Горной 63-летний местный житель пытался похитить продукты и сковороду. Его заметила продавщица, догнала на крыльце и несколько раз ударила украденной мужчиной сковородкой, успевшей выпасть у него из куртки.

В отношении 43-летней продавщицы составлен административный протокол о мелком хулиганстве, за которое предусмотрено наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей либо административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, против женщины возбуждено дело об административном правонарушении по статье о побоях. Избитый мужчина отправлен на судебно-медицинскую экспертизу. Его также проверят по статье о мелком хищении.

В декабре сообщалось, что в Москве росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего ножом в парикмахерской.

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