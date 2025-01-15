Марочко рассказал о продвижении ВС России близ Кременной

Марочко: ВС России улучшили тактическое положение на юго-западе Кременной

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России улучшили свое тактическое положение на юго-западе от населенного пункта Кременная. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«В ходе активных боевых действий в кременских лесах ВС РФ на участке протяженностью шесть километров выровняли положение боевых порядков, а также нанесли ряд огневых поражений по укрепленным районам противника», — рассказал Марочко.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом направлении потеряли два миномета, одну зенитно-пулеметную установку, бронетранспортер и около 40 человек личного состава.

Ранее он рассказал, что бойцы ВС России, заняв одну из позиций украинских войск под Кременной, обнаружили большое количество скелетированных останков и фрагментов тел солдат ВСУ. По его словам, это свидетельствует о длительном отсутствии эвакуационных мероприятий ВСУ в данном районе.