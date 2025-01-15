На территории российского хлебозавода произошла стрельба

На хлебозаводе в Зеленограде в результате драки со стрельбой ранены 2 работника

В Зеленограде на хлебозаводе №28 произошла драка со стрельбой, ранены двое работников. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, ЧП произошло вечером 14 января. Тогда 37-летний бригадир сделал замечание водителю-экспедитору из-за того, что тот приехал в неположенное время. Между ними началась драка. В какой-то момент на помощь бригадиру подоспел 43-летний грузчик, и они вдвоем стали избивать водителя. После этого шофер достал травматический пистолет, который всегда был при нем для самообороны, и несколько раз выстрелил в воздух. Однако, это не помогло прекратить драку. Тогда он выстрелил в бригадира и во второго нападавшего. В результате тот получил огнестрельное ранение в живот, а грузчик — травму руки. Пострадавших госпитализировали. Водителя задержали.

Силовики проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Красноярске задержаны трое мужчин, устроивших из-за девушек в кафе стрельбу.