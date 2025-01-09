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12:20, 9 января 2025Силовые структуры

В российском кафе мужчины устроили стрельбу из-за девушек

В Красноярске задержали мужчин, устроивших из-за девушек стрельбу в кафе
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Красноярске задержаны трое мужчин, устроивших из-за девушек в кафе стрельбу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Фигуранты — 2006, 2003 и 1997 года рождения. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). По этой статье им грозит до семи лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, ЧП произошло рано утром 7 января. В дежурную часть поступило сообщение о том, что на остановке общественного транспорта «Снегири» во время ссоры мужчин было слышно несколько хлопков, похожих на выстрелы. По предварительным данным, подозреваемые поссорились с ранее незнакомым им мужчиной в одном из кафе, расположенном в микрорайоне Солнечный. В результате они устроили стрельбу из охолощенного револьвера на остановке общественного транспорта.

По информации пресс-службы ГУ МВД России, оперативники провели осмотр заведения. В результате они изъяли видеорегистратор, принадлежащий владельцу кафе травматический пистолет, а также охолощенный револьвер. В отношении владельца травматического пистолета собран материал для составления административного протокола по статье 20.8 КоАП РФ («Нарушение правил хранения и ношения оружия»).

Ранее сообщалось, что в Дубне две компании устроили разборку со стрельбой у магазина, в результате трех человек госпитализировали, а пятерых задержали правоохранители.

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