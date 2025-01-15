Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:18, 15 января 2025Экономика

Один тип жилья подешевел в Москве

Риелтор Сырцов: В Москве подешевели массовые новостройки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

В декабре 2024 года в Москве подешевели массовые новостройки — средняя цена квадратного метра этого типа жилья по итогам месяца снизилась на 2,3 процента по сравнению с ноябрем, до 324,5 тысячи рублей. Такие данные приводит управляющий директор риелторской компании «Метриум» Руслан Сырцов, его слова передает «Газета.ru».

Подешевели и проекты бизнес-класса — в этом сегменте средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,3 процента, до 461,3 тысячи рублей. Премиальные и элитные новостройки в столице незначительно подорожали — на 5 и 1,8 процента соответственно.

«Проекты массового сегмента и бизнес-класса в декабре дешевели в связи с расширением скидочных акций. Цены в новостройках Новой Москвы практически не изменились, в том числе из-за снижения предложения в корпусах на высоких стадиях строительства. В свою очередь, премиальные и элитные комплексы продолжили дорожать в связи с инвестиционным интересом состоятельных клиентов к надежным недвижимым активам», — пояснил Сырцов.

Ранее стало известно, что районом Новой Москвы с наиболее подорожавшими новостройками стал Троицк — средняя цена квадратного метра за год выросла на 23,4 процента, до 226,1 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин не сможет отказаться». В США представили новый план по завершению конфликта на Украине

      В США раскрыли сроки принятия сделки между ХАМАС и Израилем

      В России отреагировали на боевую готовность Польши и поднятие истребителей

      ВСУ захотели купить за миллион долларов позиции под Горловкой и попали в ловушку ФСБ

      В Белоруссии неспособность оппозиционеров вернуться домой объяснили страхом перед Западом

      Обнаружена связь между продолжительностью жизни и одним популярным напитком

      Стало известно о новой цели ВС России на Украине

      Внешность звезды «Игры в кальмара» на фото с красной дорожки напугала фанатов

      Москвичей призвали сдать елки

      Российские военные ликвидировали командование президентской бригады Нацгвардии Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше