Один тип жилья подешевел в Москве

Риелтор Сырцов: В Москве подешевели массовые новостройки

В декабре 2024 года в Москве подешевели массовые новостройки — средняя цена квадратного метра этого типа жилья по итогам месяца снизилась на 2,3 процента по сравнению с ноябрем, до 324,5 тысячи рублей. Такие данные приводит управляющий директор риелторской компании «Метриум» Руслан Сырцов, его слова передает «Газета.ru».

Подешевели и проекты бизнес-класса — в этом сегменте средняя стоимость квадратного метра снизилась на 0,3 процента, до 461,3 тысячи рублей. Премиальные и элитные новостройки в столице незначительно подорожали — на 5 и 1,8 процента соответственно.

«Проекты массового сегмента и бизнес-класса в декабре дешевели в связи с расширением скидочных акций. Цены в новостройках Новой Москвы практически не изменились, в том числе из-за снижения предложения в корпусах на высоких стадиях строительства. В свою очередь, премиальные и элитные комплексы продолжили дорожать в связи с инвестиционным интересом состоятельных клиентов к надежным недвижимым активам», — пояснил Сырцов.

Ранее стало известно, что районом Новой Москвы с наиболее подорожавшими новостройками стал Троицк — средняя цена квадратного метра за год выросла на 23,4 процента, до 226,1 тысячи рублей.