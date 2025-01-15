Огромную торпеду времен Второй мировой войны неожиданно вынесло на пляж

В Нидерландах на пляж вынесло часть торпеды времен Второй мировой войны

В Нидерландах на пляж в районе населенного пункта Нордвейк, провинция Южная Голландия, вынесло огромную часть торпеды времен Второй мировой войны. Об этом пишет What's The Jam.

О неожиданной находке властям сообщили посетители пляжа. Сначала крупный предмет цилиндрической формы более трех метров в длину приняли за бочонок с хлором. Однако прибывшие на место специалисты установили, что это часть старой торпеды.

Пляж немедленно закрыли и приступили к более детальному исследованию объекта. Вскоре выяснилось, что взрывчатки внутри нет, а трехметровый цилиндр является винтовой частью торпеды.

После этого его погрузили в грузовик и увезли с пляжа. Позже было подтверждено, что торпеда, часть которой выбросило на пляж, использовалась во время Второй мировой войны.

В апреле 2024 года сообщалось, что в США на берег полуострова Кейп-Код вынесло загадочный объект. Позже оказалось, что это обломок беспилотного летательного аппарата времен Второй мировой войны.

