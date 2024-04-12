Обломок БПЛА времен Второй мировой войны вынесло на пляж

CBS News: в США на пляж вынесло обломок БПЛА времен Второй мировой войны

В США на берег полуострова Кейп-Код, штат Массачусетс, вынесло обломок беспилотного летательного аппарата (БПЛА) времен Второй мировой войны. Об этом сообщает CBS News.

Объект убрали с пляжа сотрудники морского заповедника Кейп-Кода. После этого его осмотрел местный специалист-историк. Он выяснил, что находка представляет собой часть беспилотного летательного аппарата, который использовали в 1940-50-х годах в бывшем военном тренировочном лагере в городе Уэлсли, штат Массачусетс.

Лагерь был закрыт в 1961 году, но военные утверждают, что боеприпасы и взрывчатые вещества, представляющие опасность, могут находиться на его территории площадью семь квадратных километров в настоящее время. Сейчас на месте бывшего военного лагеря регулярно отдыхают местные жители и туристы: они занимаются серфингом, рыбалкой, загорают на пляже и гуляют.

Ранее сообщалось, что британец Иэн Джери во время строительных работ на придомовой территории откопал 500-килограммовую немецкую бомбу. Он принял находку за старый бойлер или кусок металлолома.

