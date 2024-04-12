Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:39, 12 апреля 2024Из жизни

Обломок БПЛА времен Второй мировой войны вынесло на пляж

CBS News: в США на пляж вынесло обломок БПЛА времен Второй мировой войны

Фото: Marten Bjork / Unsplash

В США на берег полуострова Кейп-Код, штат Массачусетс, вынесло обломок беспилотного летательного аппарата (БПЛА) времен Второй мировой войны. Об этом сообщает CBS News.

Объект убрали с пляжа сотрудники морского заповедника Кейп-Кода. После этого его осмотрел местный специалист-историк. Он выяснил, что находка представляет собой часть беспилотного летательного аппарата, который использовали в 1940-50-х годах в бывшем военном тренировочном лагере в городе Уэлсли, штат Массачусетс.

Материалы по теме:
Кровавые сокровища Самый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
Кровавые сокровищаСамый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
21 февраля 2020
Золотые останки Третьего рейха Что известно о таинственном поезде с «сокровищами нацистов»
Золотые останки Третьего рейхаЧто известно о таинственном поезде с «сокровищами нацистов»
31 августа 2015

Лагерь был закрыт в 1961 году, но военные утверждают, что боеприпасы и взрывчатые вещества, представляющие опасность, могут находиться на его территории площадью семь квадратных километров в настоящее время. Сейчас на месте бывшего военного лагеря регулярно отдыхают местные жители и туристы: они занимаются серфингом, рыбалкой, загорают на пляже и гуляют.

Ранее сообщалось, что британец Иэн Джери во время строительных работ на придомовой территории откопал 500-килограммовую немецкую бомбу. Он принял находку за старый бойлер или кусок металлолома.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан призвал не пытать подозреваемых в теракте в «Крокусе». Власти хотят справедливого наказания всех причастных

      В российском регионе мужчина выбросил с балкона знакомую из-за сотового телефона

      Легенда американского баскетбола обзавелся еще одним особняком во Флориде

      Мужчина купил в ресторане живую акулу и отпустил ее в море

      Обозначен срок запуска первой российской многоразовой ракеты

      Раскрыто состояние остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»

      Женщины познакомились с туристом в Tinder, накачали его наркотиками и обокрали

      Назван способ накачать пресс за восемь минут в день

      Иран предупредил США о возможных атаках на американских военных

      Мировым ценам на золото спрогнозировали резкий рост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше