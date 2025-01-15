Пассажирский самолет во время разгона столкнулся с диким животным и прервал взлет

Самолет United Airlines во время разгона столкнулся с койотом и прервал взлет

Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines во время разгона столкнулся с койотом и прервал взлет. Об этом пишет CBS News.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 12 января, в международном аэропорту О’Хара в Чикаго. Лайнер, направлявшийся в Финикс, штат Аризона, врезался в дикое животное и вернулся в терминал для осмотра.

Перевозчик организовал посадку 167 пассажиров и шести членов экипажа на другой борт. О состоянии пострадавшего койота не сообщается.

Ранее похожий случай произошел с российским лайнером в аэропорту Минеральных Вод. Там заяц выбежал на взлетно-посадочную полосу и бросился под самолет.

