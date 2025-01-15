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11:35, 15 января 2025Из жизни

Пенсионер вспомнил слова гида и сумел спастись от вцепившейся в него акулы

В Египте пенсионер спасся от вцепившейся в него акулы, ткнув ей пальцем в глаз
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Gerald Schömbs / Unsplash

Пожилой дантист из Италии пережил нападение акулы на отдыхе в Египте. Об этом пишет The Telegraph.

69-летний Пеппино Фаппани отправился отдохнуть на курорт Марса-Алам. 29 декабря 2024 года он плавал у пляжа, когда услышал крики 48-летнего Ди Джойи, итальянского дипломата из его тургруппы. Обеспокоенная жена Джиойи бежала к нему по причалу, а сам он держался за буй. Фаппани не знал, что на Джойю напала акула, поэтому бросился к нему на помощь. Пенсионеру оставалось около пяти метров до буя, когда хищница переключилась на него.

Акула схватила его за руку. Несмотря на шок, Фаппани вспомнил слова гида о том, что глаза — самое уязвимое место акул, и это знание спасло ему жизнь. Он с силой ткнул средним пальцем в левый глаз хищницы. Однако это ее не остановило, и она продолжала нападать на Фаппани, а он — бить ее по глазам. Во время четвертой атаки мужчину начали вытаскивать спасатели, которые прибыли к месту схватки на резиновой лодке. Однако акула вцепилась в ногу итальянца и не отпускала его до тех пор, пока спасатели несколько раз не ударили ее металлическим прутом.

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Фаппани и Джойю вытащили из воды, доставили к берегу и экстренно госпитализировали. Фаппани наложили несколько десятков швов на правые ногу и руку. Ему вовремя помогли, позже он вернулся в Италию и уже почти полностью здоров. При этом медикам не удалось спасти Джойю, его травмы оказались слишком серьезными.

Ранее профессиональный кайтсерфер из Канады рассказал, как в мае лишился ноги во время нападения тигровой акулы весом 500 килограммов. «Я чувствовал, как легко она рвет мою кожу. Сила укуса была такой, что было слышно, как ломаются кости», — поделился воспоминаниями он.

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