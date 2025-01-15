Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:42, 15 января 2025Мир

Песков прокомментировал возможный визит Ким Чен Ына в Россию

Песков: Кремль проинформирует о подготовке контактов Путина и Ким Чен Ына
Семен Александров (редактор)

Фото: KCNA / Reuters

Кремль своевременно проинформирует о подготовке контактов президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Возможный визит главы Северной Кореи в Россию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В тот момент, когда появится какая-то конкретная информация по продолжению контактов на высшем уровне, мы вас проинформируем», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее национальной разведывательной службе Южной Кореи стало известно, что Ким Чен Ын снова посетит Россию в первой половине 2025 года. Южнокорейская разведслужба указывает, что визит северокорейского лидера может состояться «в первой половине года».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины хотела «купить» Горловку у российских военных. Сколько им предлагали за уход из города?

      Дочь российского участника СВО оказалась под угрозой выселения из квартиры

      На Землю упадет созданная в интересах Пентагона капсула W-2

      Премьер одной страны ЕС приедет на парад Победы в Москве

      В России водитель автобуса с пассажирами внутри пошел на таран легковушки и попал на видео

      Песков прокомментировал возможный визит Ким Чен Ына в Россию

      Из депозитария в российском городе неизвестные похитили более 20 миллионов рублей

      Россиянина осудили за совершенное изнасилование и расправу над женщиной 23 года назад

      Россию признали второй страной в мире по уровню военной мощи

      На Западе осудили призывы США к снижению мобилизационного возраста на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше