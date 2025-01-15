Песков прокомментировал возможный визит Ким Чен Ына в Россию

Песков: Кремль проинформирует о подготовке контактов Путина и Ким Чен Ына

Кремль своевременно проинформирует о подготовке контактов президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Возможный визит главы Северной Кореи в Россию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«В тот момент, когда появится какая-то конкретная информация по продолжению контактов на высшем уровне, мы вас проинформируем», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее национальной разведывательной службе Южной Кореи стало известно, что Ким Чен Ын снова посетит Россию в первой половине 2025 года. Южнокорейская разведслужба указывает, что визит северокорейского лидера может состояться «в первой половине года».