Сильный ветер и гололедицу пообещали ряду регионов России

Синоптик Вильфанд: На Чукотке ожидается усиление ветра до 33 метров в секунду

Усиление ветра и гололед ожидаются на юге, северо-западе страны и Чукотке в ближайшие дни. Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В скором времени мокрый снег и ветер скоростью 22-24 метра в секунду прогнозируются на Кубани. Впоследствии осадки, по словам синоптика, станут менее интенсивными. На фоне этого граница лавиноопасности сместилась и в настоящее время составляет тысячу метров. О налипании мокрого снега Вильфанд предупреждает и жителей Северного Кавказа.

Сильные снегопады пройдут на востоке Северо-Западного округа: в Архангельской области и Ненецком автономном округе ожидаются метели и ветер силой до 18 метров в секунду. В Ленинградской и Мурманской областях также вероятны снегопады, причем снег с потеплением станет мокрым. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Нижегородской области — вдобавок к мокрой метели возникнет гололедица.

Опасные погодные условия обещают установиться на Чукотке. По данным Вильфанда, порывы ветра в регионе достигнут 33 метров в секунду. Такая обстановка сохранится здесь на несколько дней.

В то же время на юге страны в ближайшие дни прогнозируется аномальное тепло. Температура в Ставрополье превысит климатическую норму на 7-9 градусов.