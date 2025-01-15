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03:19, 15 января 2025Мир

Полиция задержала исполняющего обязанности главы службы охраны Юн Сок Ёля

Yonhap: полиция арестовала главу службы охраны Юн Сок Ёля
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Правоохранительные органы арестовали исполняющего обязанности директора службы охраны президента Южной Кореи Ким Сон Хуна. Об этом сообщает агентство Yonhap («Ёнхап»).

Он находился на территории резиденции президента. Подробности задержания не приводятся.

Ранее сообщалось, что охрана временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля отказалась пропустить следователей для его ареста. В частности, служба безопасности воздвигла барьер и собрала сотрудников у первого кордона возле входа в служебную резиденцию. Несмотря на несколько линий баррикад, следователи из Управления антикоррупционных расследований проникли на территорию.

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