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00:34, 15 января 2025Мир

Служба охраны президента Южной Кореи не позволила следователям его арестовать

Охрана главы Южной Кореи Юн Сок Ёля снова не дает следователям его арестовать
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: The Presidential Office / Handout / Reuters

Охрана временно отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля отказалась пропустить следователей для его ареста. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Служба безопасности президента сейчас ведет противостояние, воздвигая барьер и собирая сотрудников у первого кордона возле входа в служебную резиденцию», — говорится в материале.

Отмечается, что правоохранители пригрозили сторонникам президента арестом в случае, если они будут мешать его задержанию.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение, обвинив оппозицию в намерении совершить государственный переворот «в пользу КНДР», после чего приказал армии войти в Сеул и заблокировать парламент. Позже он отменил военное положение, но спровоцировал оппозицию объявить ему импичмент.

14 декабря члены Национального собрания Республики Корея поддержали импичмент Юн Сок Ёля 204 голосами. 31 декабря Западный окружной суд Сеула выдал ордер на его арест.

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