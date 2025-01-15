Польша получит корейский аналог российских бомб с УМПК

Defence24: Польша купит корейские планирующие авиабомбы KGGB

Польские легкие боевые самолеты FA-50 получат корейские планирующие бомбы Korean GPS Guided Bomb (KGGB), которые считаются аналогом российских авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщает Defence24.

«В настоящее время агентство по вооружению ведет работы по приобретению авиационных комплексов управляемых бомб KGGB», — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос издания.

В публикации подчеркнули, что покупка KGGB расширит возможности самолета по поражению наземных и надводных объектов. Также они позволят атаковать цели, находясь вдали от средств противовоздушной обороны противника.

Агентство напомнило, что FA-50 также сможет использовать средства поражения, которые приобрели для F-16, включая ракеты AGM-65 Maverick, свободнопадающие бомбы Mk 82 и корректируемые Joint Direct Attack Munition (JDAM).

KGGB состоит из свободнопадающей бомбы Mk 82 весом 227 килограммов и модуля планирования, который наводит бомбу на цель по заранее заложенным координатам.

В сентябре 2024 года появились фотографии российской авиабомбы ФАБ-500 с усовершенствованным УМПК. Обновленный модуль получил удлиненное крыло, которое повышает дальность планирования боеприпаса.