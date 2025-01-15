Популярный комик описал переезд в Москву словами «сдался в первые полторы минуты»

Комик Хугаев признался, что хотел вернуться домой сразу после переезда в Москву

Популярный российский юморист Хетаг Хугаев признался, что хотел вернуться домой сразу после того, как приехал в Москву. В видео, доступном на YouTube-канале «ЭМ.ЭС.КА», он описал переезд в столицу словами «сдался в первые полторы минуты».

Хугаев рассказал, что переехал в Москву из Владикавказа около 10 лет назад. Комик вспомнил, что первые полгода жизни в столице он снимал комнату в квартире на Ленинградском проспекте. «Справа от меня жила женщина очень сильно выпивающая, она по ночам стучалась в двери, барагозила, и [жил] парень-юрист со своей девушкой», — добавил он.

Юморист отметил, что ему сразу не понравилось жилье, которое он снял. «Теплая вонь в квартире, сравнимая с вонью в метро, неприятно как-то, все скрипит, потертый паркет, я захожу в свою комнату, ставлю чемодан, смотрю по сторонам и сразу же открываю приложение с билетами и смотрю билеты домой, то есть я сдался в первые полторы минуты в Москве», — признался Хугаев. Комик добавил, что в тот же день он не нашел билета во Владикавказ, из-за чего остался в столице.

Ранее Хугаев признался, что неудача в КВН заставила его задуматься о карьере в стендапе. После неудачи в телеигре комик сделал вывод, что ему больше нравится выступать в жанре стендап. Он подчеркнул, что в стендап-комедии, в отличие от КВН, успех зависит только от самого юмориста, а не от других членов команды.

Хетаг Хугаев участвовал в проектах «Comedy Баттл», «Открытый микрофон» и Stand Up на ТНТ. Также он выпускает юмористические шоу на своем YouTube-канале.