Попытавшийся склонить военных на сторону ВСУ россиянин получил 13 лет колонии

В Бурятии суд дал мужчине 13 лет за попытку склонить военных на сторону ВСУ

Верховный суд Бурятии приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы за то, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) он пытался склонить российских военных на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. После оглашения приговора фигурант обжаловал решение суда и попросил переквалифицировать дело на статью о покушении на госизмену и смягчить наказание. Однако судебная коллегия апелляционного суда оставила приговор в силе.

Как установил суд, подсудимый действовал по заданию украинских спецслужб. Он пытался склонить российских военных на сторону ВСУ и призывал их добровольно сдаться в плен противнику.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники ФСБ задержали жителя Енакиево по делу о государственной измене.