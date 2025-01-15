Порошенко заметили в куртке Loro Piana за два миллиона рублей

Политика Петра Порошенко заметили в куртке Loro Piana за 2 миллиона рублей

Бывшего украинского президента Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заметили в куртке люксового бренда Loro Piana. Пост на эту тему появился в Facebook-аккаунте обозревателя Валентина Гладких (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Loro Piana

Политик появился на съемках собственного проморолика в куртке итальянской марки Loro Piana, стоимость которой, по словам Гладких, составляет 18 400 евро (почти два миллиона рублей). Блогер добавил, что Порошенко часто выходит в свет в вещах люксовых брендов, в том числе Brunello Cucinelli.

Ранее в январе Порошенко опубликовал свое фото на троне в церкви. Экс-президент Украины выложил несколько снимков, посвященных шестилетию получения томоса о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины от Константинопольского патриарха.