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16:07, 15 января 2025Ценности

Порошенко заметили в куртке Loro Piana за два миллиона рублей

Политика Петра Порошенко заметили в куртке Loro Piana за 2 миллиона рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: видео соцсети Валентина Гладких

Бывшего украинского президента Петра Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заметили в куртке люксового бренда Loro Piana. Пост на эту тему появился в Facebook-аккаунте обозревателя Валентина Гладких (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Loro Piana

Политик появился на съемках собственного проморолика в куртке итальянской марки Loro Piana, стоимость которой, по словам Гладких, составляет 18 400 евро (почти два миллиона рублей). Блогер добавил, что Порошенко часто выходит в свет в вещах люксовых брендов, в том числе Brunello Cucinelli.

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